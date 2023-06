Caminhão tomba, explode e deixa um morto no RJ

Além do caminhão, outros quatro veículos foram atingidos pelo fogo, mas não há informações sobre outros feridos

Um acidente deixou uma vítima fatal na madrugada desta quinta-feira (8) de feriado. O motorista de um caminhão que transportava combustível acabou perdendo o controle do veículo, que tombou e explodiu. A tragédia aconteceu na altura do km 96 da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, sentido Juiz de Fora, e o trânsito precisou ser interditado.

Além do caminhão, outros quatro veículos foram atingidos pelo fogo, mas não há informações sobre outros feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMRJ) foi acionado para atender a ocorrência, prestar socorros e realizar o resfriamento para evitar novas explosões, já que o caminhão possuía um segundo tanque, ainda com combustível.