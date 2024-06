Caminhão-tanque explode, quebra janelas e interdita rua no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um caminhão tanque explodiu enquanto passava por uma rua no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (21).



Explosão não causou mortes ou deixou feridos. A informação é do Corpo de Bombeiros do Rio.



Apartamentos próximos ficaram com as janelas estilhaçadas. Árvores e carros também sofreram danos, como mostram imagens que circulam nas redes sociais. A explosão aconteceu na rua Gonzaga Bastos, nas proximidades do Boulevard 28 de Setembro, segundo a Prefeitura do Rio.



Caminhão-tanque é da Vibra Energia e estava vazio. Procurada pelo UOL, a empresa disse estar ciente da explosão e informou ter mobilizado a transportadora para que as providências de emergência sejam tomadas. “Não houve vítimas nem vazamento de combustível. A distribuidora segue acompanhando o caso”, completou em nota.



Via havia sido bloqueada, mas já está liberada. A CET-Rio e o Corpo de Bombeiros estiveram no local, de acordo com o Centro de Operações Rio.



Concessionária de energia apura causas da explosão. Em nota ao UOL, a Light também informou ter enviado equipes para “reabastecer clientes de trechos de ruas de Vila Isabel” após a ocorrência.