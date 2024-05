Caminhão do Correios tomba com doações em São Paulo

Na noite desta quarta-feira (8), uma carreta do Correios que levava doações para o Rio Grande do Sul acabou tombando no km 129 da a Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara D’Oeste, São Paulo.

O tombamento fez com que a carga fosse despejada na pista, mas o Correios confirmou em nota que foi realizada uma operação para recuperar todas as doações. O motorista do caminhão se encontra bem e sem ferimentos.

O acidente fez com que as três faixas da rodovia e o acostamento fossem interditados até que a pista estivesse segura para o tráfego de veículos.

O Correios tem se mobilizado para acelerar as doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e está selecionando voluntários para ajudarem no processo de triagem de doações.