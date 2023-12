Calor deve passar de 35ºC em cinco capitais na tarde deste sábado (16)

Maiores máximas estão previstas para Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) e Porto Alegre (RS)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As temperaturas devem aumentar na tarde deste sábado (16) em todo país com máximas que podem oscilar entre 31ºC e 42ºC. Esta é a nona onda de calor do ano no país, que teve início na última quinta-feira (14).

O calor mais intenso será sentido em Cuiabá (MT) com 42ºC; Porto Alegre (RS), onde deve fazer até 39ºC; e Campo Grande (MS), com 38ºC, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão também prevê que a tendência é que essa nova onda de calor não tenha temperaturas tão altas quanto as sentidas no episódio anterior, entre 8 e 19 de novembro. Na ocasião, vários municípios sofreram com máximas superiores a 40°C durante dias seguidos.

O Inmet também alerta para a baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 30% e 20%. O recomendado é aumentar a ingestão de líquidos e monitorar crianças e idosos para evitar casos de desidratação.

Com a aproximação de uma frente fria prevista para começar no fim da próxima semana, o pico do calor ocorrerá durante a tarde de domingo (17) na maioria das regiões, com a influência do vento quente e úmido que vai favorecer a ocorrência de temporais em grande parte do Sul.

*

Aracaju (SE)

30°C

Belo Horizonte (MG)

32°C

Belém (PA)

34°C

Boa Vista (RR)

38°C

Brasília (DF)

32°C

Campo Grande (MS)

38°C

Cuiabá (MT)

42°C

Curitiba (PR)

34°C

Florianópolis (SC)

31°C

Fortaleza (CE)

31°C

Goiânia (GO)

37°C

João Pessoa (PB)

31°C

Macapá (AP)

33°C

Maceió (AL)

30°C

Manaus (AM)

33°C

Natal (RN)

30°C

Palmas (TO)

36°C

Porto Alegre (RS)

39°C

Porto Velho (RO)

32°C

Recife (PE)

30°C

Rio Branco (AC)

31°C