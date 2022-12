Caixa: renegociação de contratos do Fies gerou mais de R$ 5,44 bi em descontos

A Caixa Econômica Federal (CEF) registrou mais de 202 mil solicitações de renegociação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) desde 30 de dezembro do ano passado, quando foi publicada a medida provisória que possibilitou os pedidos. De acordo com o banco, mais de R$ 5,44 bilhões em descontos foram concedidos.

Esta quinta-feira, 29, é o último dia para que os clientes realizem a renegociação. É possível obter descontos de até 99% no valor das dívidas. A Caixa afirma que, no banco, o desconto médio é de 87%, consideradas as negociações já realizadas.

A instituição pública permite a renegociação nas agências ou nos canais digitais, como o site ou o aplicativo Fies Caixa. No digital, o cliente pode verificar se seu contrato está apto e quais as condições disponíveis para o pagamento.

Estadão Conteúdo