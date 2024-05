Caixa libera FGTS para mais cidades no Rio Grande do Sul; veja quais são e o que fazer

LARYSSA TORATTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os trabalhadores residentes em mais quatro cidades atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul poderão fazer a solicitação do saque calamidade pelo aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir desta terça-feira (21).



A liberação ocorre por conta das enchentes nas cidades do Sul o país.



Os moradores de Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul, Picada Café e Porto Vera Cruz poderão fazer a solicitação até 15 de agosto de 2024.



O Saque Calamidade permite ao trabalhador sacar até R$ 6.220 de cada conta de sua titularidade no FGTS, limitado ao saldo disponível, por motivo de necessidade pessoal, urgente e grave em caso de desastre natural como alagamentos, deslizamentos de terra e fortes chuvas, que tenha atingido sua residência.



É preciso que tenha sido decretado o estado de calamidade pública pela Defesa Civil do município.



O saque pode ser liberado para cada evento caracterizado como desastre natural, respeitado o intervalo mínimo de 12 meses entre um saque e outro. No Sul, o prazo de 12 meses não será contado. Além disso, para facilitar a liberação dos valores, o trabalhador que perdeu os documentos pode solicitar o benefício.



VEJA O PASSO A PASSO PARA SOLICITAR O SAQUE CALAMIDADE DO FGTS

Acesse ou baixe o aplicativo FGTS no seu celular, disponível na Play Store e App Store; Informe CPF e senha; caso necessário, o banco irá enviar um código ao email cadastrado: insira este código; Na página inicial do app, clique em “Solicite seu saque 100% digital”; Em seguida, vá em “Calamidade pública”; Na próxima página, o aplicativo diz que irá verificar algumas informações antes de continuar, clique em “Entendi” e, depois, em “Continuar”; Será necessário informar o município onde mora; escreva o nome onde se lê “Informe o nome do seu município”; Após informar o município, vá em “Continuar”; O app irá solicitar o endereço e uma comprovação de que mora no local; Caso não tenha, será necessário enviar a declaração da prefeitura.

OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SAQUE SÃO