Caixa libera consulta ao Auxílio Caminhoneiro de R$ 2.000; veja passo a passo

Felipe Nunes

São José do Rio Preto, SP

A Caixa Econômica Federal liberou a consulta ao Auxílio Caminhoneiro, que será pago nesta terça-feira (9) no valor de R$ 2.000. Pelo Caixa Tem, os motoristas cadastrados na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) já conseguem confirmar que foram incluídos no novo auxílio e o valor das duas parcelas.

Para fazer a consulta, é necessário acessar o aplicativo Caixa Tem e selecionar a opção “Extrato”. Quem estiver habilitado a receber o benefício encontrará, nos lançamentos futuros, as duas parcelas de R$ 1.000 cada, referente aos meses de julho e agosto.

TRANSFERÊNCIAS SERÃO LIMITADAS A R$ 600

O depósito dos valores ocorre de forma automática na poupança social digital aberta pela Caixa. Quando o dinheiro cair na poupança social digital, o beneficiário poderá transferir os valores para uma conta em outro banco ou na Caixa Econômica Federal, pagar contas, fazer compras, realizar um Pix ou gerar um código para fazer a retirada.

As operações, no entanto, podem ser limitadas. As transferências para outra conta, mesmo que em nome do beneficiário, são de até R$ 600 por operação. No caso do Pix, é possível fazer o Pix de pagamento e o Pix para retirada do dinheiro, o que obrigará o cidadão a ir até um caixa eletrônico da Caixa, uma casa lotérica ou um correspondente Caixa Aqui.

Os valores não movimentados no prazo de 90 dias, contados da data de depósito, retornarão para a União.

O Auxílio Caminhoneiro não é cumulativo com o Auxílio Taxista e será pago um benefício por CPF, independentemente se o beneficiário tiver mais de um veículo cadastrado.

A estimativa é que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o programa, que prevê pagamento de seis parcelas até dezembro deste ano.

COMO BAIXAR O APLICATIVO CAIXA TEM

Baixe ou atualize o aplicativo no seu celular. Para isso, é só acessar a Google Play Store ou a Apple Store e baixar o app Caixa Tem;

O acesso é feito com CPF e senha; abra o app e informe o CPF e crie uma senha;

Para gerar senha será necessário seguir sete passos. Dentre as informações que deverão ser fornecidas estão: CPF, nome completo, número do celular, CEP, dia, mês e ano de nascimento e email;

Na próxima tela, crie uma senha, confirme a senha, vá em “Não sou um robô” e clique em “Cadastre-se”;

No seu primeiro acesso, você irá receber um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação no APP;

Informe corretamente o número do seu telefone para receber o código; depois, digite-o e será possível usar os serviços do Caixa Tem.

COMO CONSULTAR O VALOR DO AUXÍLIO CAMINHONEIRO

Abra o aplicativo Caixa Tem em seu celular;

Após digitar seu CPF e senha, clique em “Extrato”;

Selecione a opção “Futuro” que irá mostrar os próximo depósitos;

Se você estiver cadastrado, irá visualizar as parcelas que serão depositadas na poupança digital.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO CAMINHONEIRO

Parcela – Previsão de pagamento

1ª e 2ª parcelas – 9 de agosto

3ª parcela – 24 de setembro

4ª parcela – 22 de outubro

5ª parcela – 26 de novembro

6ª parcela – 17 de dezembro