Caixa divulga calendário de pagamento do Auxílio Caminhoneiro e Taxista; veja datas

Além dos caminhoneiros, a medida também beneficia taxistas e amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até o fim do ano

Felipe Nunes

São José do Rio Preto, SP

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira (5) o calendário de pagamento do Auxílio Caminhoneiro. O primeiro depósito será feito na próxima terça-feira (9) no valor de R$ 2.000, referentes às parcelas de julho e agosto.

Segundo a Caixa, o auxílio será creditado direto na conta poupança social digital, aberta automaticamente em nome dos beneficiários. O recurso poderá ser acessado e movimentado pelo beneficiário pelo aplicativo Caixa Tem.

Apesar de ter sido criado para amenizar os custos com combustível, uma portaria publicada pelo governo federal, na terça-feira (2), definiu que o profissional não precisará comprovar se o benefício foi utilizado na compra de óleo diesel.

A estimativa da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), órgão responsável pelo registro dos profissionais, é de que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o programa, que prevê o repasse de seis parcelas até dezembro deste ano.

Veja o calendário

Parcela Previsão de pagamento

1ª e 2ª parcelas 9 de agosto

3ª parcela 24 de setembro

4ª parcela 22 de outubro

5ª parcela 26 de novembro

6ª parcela 17 de dezembro

O auxílio para os caminhoneiros foi liberado após aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que autoriza o gasto acima do teto às vésperas das eleições. No total, o pacote aprovado tem o custo previsto em R$ 41,25 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos caminhoneiros, a medida também beneficia taxistas e amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até o fim do ano e a duplicação do Auxílio Gás, que será de R$ 110 em agosto.

Segundo o governo, os valores não movimentados no prazo de 90 dias, contados da data de depósito, retornarão para a União.

O Auxílio Caminhoneiro não é cumulativo com o Auxílio Taxista e será pago um benefício por CPF, independentemente se o beneficiário tiver mais de um veículo cadastrado.

TAXISTAS COMEÇA A RECEBER NO DIA 16

O primeiro lote do Auxílio Taxista poderá ser pago para até 301 mil motoristas cadastrados no MTP (Ministério do Trabalho e Previdência). O benefício, que pode chegar a parcelas de até R$ 1.000, começará a ser pago no dia 16 de agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O MTP informou que 3.119 municípios enviaram a documentação dos trabalhadores. Veja a lista de cidades que já cadastraram motoristas.

Segundo a pasta, o sistema foi fechado para a Dataprev fazer a análise e o cruzamento dos dados. A partir desta sexta-feira (5), os municípios poderão voltar a cadastrar os motoristas.

Veja o calendário

Parcela Previsão de pagamento

1ª e 2ª parcelas 16 de agosto

1ª e 2ª parcelas* 30 de agosto

3ª parcela 24 de setembro

4ª parcela 22 de outubro

5ª parcela 26 de novembro

6ª parcela 17 de dezembro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os taxistas que forem cadastrados na segunda etapa e forem elegíveis ao Benefício Taxista também receberão as duas parcelas (referentes aos meses de julho e agosto), mas o pagamento será feito no dia 30 de agosto.