Briga entre torcidas deixa ao menos 4 feridos a tiros em MG

Nenhum porta-voz de das torcidas organizadas havia sido localizado e nenhum posicionamento oficial encaminhado por elas

Alfredo Henrique e Paulo Eduardo Dias

São Paulo, SP

Ao menos quatro torcedores foram feridos a tiros após uma briga entre torcidas organizadas, na manhã desta quarta-feira (28), na rodovia Fernão Dias, região de Cosmópolis, em Minas Gerais, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com a corporação, agentes foram acionados para intervir em uma briga entre as organizadas Mancha AlviVerde, do Palmeiras, e Máfia Azul, do Cruzeiro. O incidente ocorreu na altura do km 592 da BR-381.

Os quatro feridos, acrescentou a PRF, foram encaminhados para hospitais da região. O estado de saúde deles não havia sido informado até a publicação desta reportagem. Também há outros feridos, por paus e barras de ferro.

A polícia rodoviária acompanha o caso, que ainda está em andamento, e encaminharia mais informações no decorrer da tarde. A Polícia Militar mineira também apoia a ação.

A Arteris, responsável pela administração da rodovia Fernão Dias, afirmou que registrou a briga de torcidas, por volta das 10h30, no sentido Belo Horizonte (MG).

Para garantir a segurança de motoristas, o trecho foi totalmente interditado, com apoio da PRF, gerando 3,5 quilômetros de congestionamento. A pista foi liberada por volta das 12h e o tráfego normalizou cerca de meia hora depois, acrescentou a concessionária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o presidente da Mancha Verde, Jorge Luis Sampaio Santos, 39 anos, sangrando, caído no asfalto, rodeado por torcedores do Cruzeiro. Ele está aparentemente desnorteado.

Em outras imagens, o presidente da organizada paulista aparece andando com dificuldade, quando é derrubado com uma voadora, desferida por um homem usando roupas da organizada de Minas Gerais.

Nas imagens é possível ver membros da Máfia Azul segurando pedaços de pau, barras de ferro e até um facão.

Na internet, o presidente de honra da Mancha Verde, Paulo Serdan, classifica o incidente como “guerra.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Faz parte da guerra, bater, faz parte da guerra, apanhar também, faz parte da guerra ganhar, faz parte da guerra perder, uma hora você perde”, diz sobre o fato dos membros da torcida do Palmeiras terem apanhado na rodovia. Ele ainda classificou a ação deles como “heroica.”

Também nas redes sociais, a Máfia Azul afirmou ter ocorrido um “fato lamentável” em que precisou “agir em legítima defesa” com o intuito de “defender a integridade de todos [torcedores]” que rumavam para Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta, na noite desta quarta, a Ponte Preta, pelo campeonato brasileiro da série B.

Nenhum porta-voz de das torcidas organizadas havia sido localizado e nenhum posicionamento oficial encaminhado por elas, até a publicação desta reportagem.