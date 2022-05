Brasileiros já pagaram mais de R$ 1 trilhão em impostos neste ano, diz ACSP

O Impostômetro, placar da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) que mede o quanto de imposto tem sido pago pelos contribuintes aos governos federal, estaduais e municipais no ano, alcançou o valor de R$ 1 trilhão na madrugada desta terça-feira, 3. Para uma ideia de comparação, em 2021, o valor foi atingido em 19 de maio. De acordo com o economista da associação Marcel Solimeo, em nota divulgada pela ACSP, o aumento da inflação em 2022 é o principal “vilão” desta vez, por conta do imposto embutido. Com preços mais altos, os impostos cobrados também ficam mais caros. Para a contabilidade do placar, que fica instalado no Centro Histórico da capital paulista e também pode ser acessado por meio do site oficial da entidade, entram impostos, taxas e contribuições, com multas, juros e correção monetária. Estadão Conteúdo