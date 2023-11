Brasileiro autorizado a deixar Gaza diz esperar sair ‘amanhã ou depois’

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

O brasileiro Hasan Rabee se mostrou esperançoso e disse acreditar que vai conseguir atravessar a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito — agora fechada -“amanhã ou depois”. Ele também agradeceu ao governo pelos esforços para permitir a saída de brasileiros da região. Rabee e seu grupo aguardam há mais de 30 dias para deixar Gaza.

“Gente, não deu para a gente sair hoje, mas tenho fé que amanhã ou depois de amanhã talvez possamos sair. Grande vitória hoje. Agradeço ao governo brasileiro pelo trabalho e ao presidente Lula pelo trabalho dele e de seus ministros e embaixadores. É uma grande vitória chegarmos até aqui hoje”, disse Hasan Rabee, no Instagram.

Grupo com 34 brasileiros, incluindo Rabee, foi autorizado a sair de Gaza. O problema é que a fronteira com o Egito voltou a ser fechada por conta de um novo impasse em relação à passagem de ambulâncias. Israel quer garantias de que elas não estejam transportando membros do Hamas.

Embaixador acredita que grupo poderá cruzar a fronteira amanhã (11). Segundo Alessandro Candeas, embaixador do Brasil no território palestino da Cisjordânia, apenas cinco pessoas saíram de Gaza nesta sexta-feira (10), enquanto “dezenas ficaram retidas no norte”. “Assim que sair a notícia da abertura da fronteira, levaremos em poucos minutos todos para lá”, afirmou.

Chanceler disse não ser possível dizer quando os brasileiros deixarão a região. “A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje, amanhã ou quando. (…) Há um entendimento entre as partes que primeiro passam ambulâncias com feridos, só depois passam os nacionais. Foi o que aconteceu ontem e hoje”, explicou Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.

Do lado egípcio, uma equipe de diplomatas aguarda que a passagem do grupo. Eles serão imediatamente embarcados em um avião da Presidência que está há semanas no Egito esperando para transportar os brasileiros de volta ao país.