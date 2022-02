Brasil tem recorde diário de casos e supera marca de 630 mil óbitos por covid-19

O total de casos de covid-19 superou 26 milhões, com 26.091.520 desde o início da pandemia, de acordo com o Conass

O Brasil registrou, entre a quarta-feira, 2, e esta quinta-feira, 298.408 novos casos de covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste dia 3 de fevereiro. É o novo recorde diário de registros na pandemia, acima do anterior, em 28 de janeiro, com 269.968 casos.

A média móvel de novos registros nos últimos sete dias, também recorde, foi de 189.526 casos.

O total de casos de covid-19 superou 26 milhões, com 26.091.520 desde o início da pandemia, de acordo com o Conass.

Mortes

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou 1.041 óbitos causados pela covid-19 entre a quarta-feira e esta quinta-feira. Além de superar as mil mortes diárias causadas pela doença, o total das últimas 24 horas é o maior desde 18 de agosto de 2021, com 1.064 óbitos.

A média móvel de sete dias foi a 702 óbitos, a maior desde 26 de agosto do ano passado, com 703.

Com isso, o País 630 mil vidas perdidas para a doença, com 630 001 óbitos.

