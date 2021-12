Brasil tem 67,13% da população totalmente imunizada contra a covid-19

Já as aplicações de reforço foram administradas em 417,5 mil habitantes, com total de 25,9 milhões de doses aplicadas

O Brasil tem 143,1 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, ou 67,13% da população. São Paulo ainda enfrenta dificuldade para extração de dados dos sistemas federais, “impactando na publicação das estatísticas atualizadas”, de acordo com a Secretaria da Saúde.

Em relação ao número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, são 161,1 milhões de residentes, o que equivale a 75,55% do total de habitantes do País. É o que aponta o levantamento do consórcio de veículos de imprensa.

A secretaria de Rondônia informou que o sistema do Ministério da Saúde está fora do ar e, por esta razão, não recebe atualizações dos municípios, assim como os Estados de Roraima e Paraíba. Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, Acre, Alagoas e Mato Grosso não atualizaram dados da vacinação

Nas últimas 24 horas, houve 803,5 mil aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em 78,2 mil pessoas, enquanto 308,7 receberam a 2ª aplicação da vacina.

