Brasil tem 31,57% da população com a imunização completa contra o coronavírus

Nas últimas 24 horas, 523.283 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 6, a 134.870 573, o equivalente a 63,23% da população total. Nas últimas 24 horas, 523.283 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 134 milhões de vacinados, 67,3 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 31,57% da população total. Nas últimas 24 horas, 230.840 pessoas receberam a segunda dose e outras 3.640 receberam um imunizante de aplicação única.

Nesta segunda-feira, São Paulo e Espírito Santo também começaram a aplicação da dose de reforço em idosos e imunossuprimidos. Juntos, os dois Estados aplicaram a dose extra do imunizante em 13.245 pessoas.

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 771.008 doses nesta segunda-feira.

São Paulo tem 74,47% da população total vacinada ao menos com uma dose contra a covid-19, e 40,42% com a imunização completa (duas doses ou aplicação única).