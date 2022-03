Brasil registra 559 mortes por Covid e mais de 53 mil casos nesta quinta (10)

As médias móveis de mortes e de casos continuam em queda, em relação aos dados de duas semanas atrás

O Brasil registrou 559 mortes por Covid e 53.796 casos da doença, nesta quinta-feira (10). Com isso, o país chegou 654.147 vidas perdidas e a 29.247.838 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2.

Rondônia não divulgou dados de Covid nesta quinta.

As médias móveis de mortes e de casos continuam em queda, em relação aos dados de duas semanas atrás. A média de óbitos agora é de 500 por dia, redução de 32%. Já a média de infecções é de 48.803 por dia, 44% menor.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 foram afetados pelo ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde, ocorrido em dezembro, o que levou à falta de atualização em diversos estados por longos períodos de tempo. Nesta quarta, as informações foram atualizadas em 19 estados e no Distrito Federal.

O consórcio de veículos de imprensa recentemente atualizou os números de população brasileira usados para calcular o percentual de pessoas vacinadas no país. Agora, os dados usados são a projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para 2022. Todos os números passam a ser calculados de acordo com esses valores, inclusive os do ano passado. Por isso, os percentuais de pessoas vacinadas podem apresentar alguma divergência em relação aos números publicados anteriormente.

O Brasil registrou 1.896.536 doses de vacinas contra Covid-19, nesta quinta. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 635.410 primeiras doses e 788.468 segundas. Também foram registradas 480.615 doses de reforço.

As doses únicas ficaram com dados negativos (-7.957). Isso ocorreu devido a doses negativas no Ceará (-6.384) e em Minas Gerais (-3.231). A Bahia também teve registro negativo, mas de primeiras doses (-1.417). Além de doses únicas, o Ceará também registrou primeiras doses negativas (-356).

Por fim, o Espírito Santo e Santa Catarina registraram valores negativos de segundas doses, respectivamente -104.072 e -1.758

Ao todo, 174.176.783 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil –152.539.274 delas já receberam a segunda dose do imunizante. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 157.257.686 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 81,08% da população com a 1ª dose e 73,20% dos brasileiros com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen. Considerando somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de 107,67% e 97,21%.

Somente 31,81% da população tomou dose de reforço até o momento.

O consórcio começou a fazer também o registro das doses de vacinas aplicadas em crianças. A população de 5 a 11 anos parcialmente imunizada (com somente a primeira dose de vacina recebida) é de 50,30%. Na mesma faixa etária, 3,26% recebeu a segunda dose ou a dose única.

Considerando toda a população acima de 5 anos, 87,02% recebeu uma dose e 78,57% recebeu duas doses ou a vacina de dose única da Janssen.

Mesmo quem recebeu as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.