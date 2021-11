Brasil recebe mais 4,1 milhões de doses da Pfizer

Os novos lotes fazem parte das 34,4 milhões de vacinas previstas para serem entregues pela farmacêutica até o fim do mês de novembro

Na madrugada desta segunda-feira (08), o Brasil recebeu mais dois lotes de vacinas contra a a covid-19 da Pfizer. O primeiro carregamento tinha 1,3 milhão e o segundo 2,8 milhões de doses, que desembarcaram nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo.

Os novos lotes fazem parte das 34,4 milhões de vacinas previstas para serem entregues pela farmacêutica até o fim do mês de novembro. As doses devem ser distribuídas aos estados e Distrito Federal nos próximos dias.

Desde janeiro, a Pfizer entregou ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) quase 130 milhões de imunizantes. As novas vacinas com tecnologia RNA mensageiro vêm para ampliar ainda mais a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 que nesta fase direciona doses para adolescentes entre 12 e 17 anos, e reforça a imunidade de pessoas acima de 60 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidos. A recomendação do Ministério da Saúde é que, preferencialmente, a Pfizer seja administrada nesses públicos.

“Hoje já temos quase 70% da população adulta vacinada com as duas doses, já avançamos nos adolescentes e, ainda mais, estamos aplicando uma dose de reforço com a vacina da Pfizer nos idosos acima de 60 anos e em todos os profissionais de saúde. E para 2022, teremos mais 100 milhões da Pfizer para fazer uma Campanha ainda mais forte”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

As informações são do Ministério da Saúde