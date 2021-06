Brasil tem quase 30% da população-alvo vacinada com primeira dose contra Covid-19

Do total de pessoas que receberam a primeira dose do imunizante, 14,2% da população recebeu ambas as doses, o que representa 22,7 milhões de brasileiros

Até a noite de quinta-feira (3), 29,8% da população já havia recebido ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, esse índice representa 47,6 milhões de brasileiros, dos 160 milhões com perfil vacinável no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). Apenas nas últimas 24 horas, mais de 1,4 milhão de vacinas foram aplicadas.

Do total de pessoas que receberam a primeira dose do imunizante, 14,2% da população recebeu ambas as doses, o que representa 22,7 milhões de brasileiros. Somando tudo, foram aplicadas 70,3 milhões de doses no país.

O Brasil atingiu a marca de mais de 100 milhões de doses de vacina Covid-19 distribuídas para estados e Distrito Federal desde janeiro. Nesta semana, foram mais 6,5 milhões de doses enviadas para as unidades da federação.

Os dados da campanha de vacinação podem ser acessados no site da plataforma do Ministério da Saúde.

Do total de doses distribuídas:

• 52 milhões foram da vacina da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz;

• 47,1 milhões da Coronavac/Butantan, e

• 3,5 milhões da vacina da Pfizer/BioNTech.

Expectativa

A previsão é de que, em junho, o Ministério da Saúde receba dos laboratórios aproximadamente 40 milhões de doses de vacinas Covid-19. Até agora, maio foi o mês com a maior distribuição desde o início da campanha nacional, com o envio de mais de 33 milhões de doses de imunizantes para todo o País.

O Governo Federal investiu R$ 29,9 bilhões para a compra de vacinas Covid-19. Mais de 600 milhões de doses estão encomendadas para serem entregues até o fim do ano, após acordos fechados com diferentes laboratórios.

Campanha

Com o lema “o cuidado é de cada um, o benefício é para todos”, no início de maio, o Ministério da Saúde lançou campanha sobre a importância da vacina e de medidas preventivas no combate à pandemia de Covid-19. A campanha apresentou a mulher do personagem, Maria Gotinha, o filho, Zé Gotinha Júnior, e os avós, Dona Gotinha e Seu Gotinha, para mostrar a importância da vacinação e da segunda dose para os brasileiros.