Brasil investiga novos casos suspeitos de gripe aviária

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou neste domingo (18/5) que investiga duas novas suspeitas de gripe aviária (H5N1) no Brasil, uma no Rio Grande do Sul e outra em Tocantins. Os casos se somam ao primeiro foco confirmado em uma granja comercial em Montenegro (RS), anunciado na sexta-feira (16/5), e ao episódio no zoológico de Sapucaia do Sul, onde 38 aves silvestres morreram.

A propriedade de subsistência investigada no RS está localizada a menos de 3 km da granja contaminada. Amostras já foram colhidas e enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Campinas (SP), com previsão de resultado preliminar para esta segunda-feira (19/5). Na granja comercial, todas as aves e ovos foram eliminados, e o local passa por desinfecção. Em Minas Gerais, 450 toneladas de ovos foram descartadas por precaução.

O segundo caso suspeito, em Aguiarnópolis (TO), apresentou indícios de um subtipo de influenza, mas a probabilidade de alta patogenicidade foi considerada baixa. Amostras seguem em análise e o controle de trânsito de animais foi reforçado na região.

Desde a confirmação do primeiro caso, oito países e a União Europeia suspenderam temporariamente as compras de carne de frango do Brasil, principal exportador global do produto.

Apesar do impacto comercial, o governo reforça que não há riscos à saúde humana no consumo de carne de frango e ovos. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, durante visita ao Vaticano, que o Brasil é exemplo mundial em controle sanitário animal e vegetal. O Mapa destacou que o aumento nas investigações é esperado e reflete a eficiência do sistema de defesa agropecuária nacional.