Brasil aplica 1 milhão de doses de vacina contra Covid em 24h

Nas últimas 24 horas, o Brasil bateu novamente a taxa de um milhão de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. Até a quinta-feira (21), o país já havia aplicado 61,3 milhões de doses. As informações são do consórcio de veículos de imprensa

Foram 1.032.254 de doses, das quais, 732,6 mil corresponderam à primeira dose e 299,5, à segunda. A primeira dose foi aplicada em 41 milhões de brasileiros, que correspondem a 19,41% da população do país.

Outras 20,2 mil pessoas receberam a segunda dose, correspondente a 9,54% da população brasileira.

Nesta sexta-feira (21), a Fiocruz entregou ao Ministério da Saúde 5,3 milhões de doses que serão distribuídas aos estados. Anteriormente, a pasta havia enviado 13 milhões de vacinas aos estados e ao Distrito Federal. Os imunizantes foram provenientes do Instituto Butantan, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Pfizer/BioNTech.

“A estratégia de distribuição de vacinas Covid-19 é revisada semanalmente em reuniões entre União e representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: quatro semanas para a vacina do Butantan e 12 semanas para as da Fiocruz e da Pfizer”, informou o Ministério da Saúde.