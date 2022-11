Bolsonaro pede desobstrução das rodovias

Bolsonaro deixou claro o apoio à manifestações pacíficas que não bloqueiem as rodovias, ferindo o direito de ir e vir da população

Por meio de vídeo publicado em suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu que os manifestantes desobstruam as rodovias federais de todo o Brasil, que estão ocupadas desde a madrugada de segunda-feira (31).

“Os protestos e manifestações são muito bem-vindos e fazem parte do jogo democrático, mas tem algo que não é legal. O fechamento das rodovias prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Tá na nossa Constituição, precisamos respeitar”, disse o presidente.

Bolsonaro foi o primeiro presidente a disputar o pleito e não ser reeleito, apesar da votação ter sido a mais acirrada da história.

A publicação do vídeo somava mais de um milhão de curtidas em apenas 15 minutos. Nele, o presidente também lembrou do prejuízo que tais bloqueios causam para o país. “Por isso eu faço um apelo à vocês: desobstruam as nossas ruas. Isso não faz parte de manifestações legítimas, então não vamos perder a nossa legitimidade”, disse ele.

Bolsonaro deixou claro o apoio à manifestações pacíficas que não bloqueiem as rodovias. “Proteste de outras formas e em outros locais. Isso é muito bem-vindo e faz parte da nossa democracia. Ao longo desse tempo todo na presidência eu colaborei para ressurgir o sentimento patriota, pela defesa das nossas cores, da nossa família e liberdade, não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo”, finalizou.