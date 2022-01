Belo Horizonte pode ter chuva esperada para um mês em 5 dias, diz previsão

O Inmet calcula que a média de chuva normal para o mês de janeiro em Belo Horizonte é de aproximadamente 330 mm

Andréia Martins

Os moradores da capital mineira devem se preparar para dias de chuvas intensas. Segundo a Climatempo, nos próximos dias, pode chover o esperado para um mês em Belo Horizonte.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) calcula que a média de chuva normal para o mês de janeiro em Belo Horizonte é de aproximadamente 330 mm. O volume de chuva estimado que poderá ser acumulado desta sexta-feira (7) ao dia 11 de janeiro poderá superar a média histórica para janeiro.

A estimativa da Climatempo é de que a capital mineira receba de 250 mm a 350 mm durante o período. A conta é baseada nas simulações de precipitação dos modelos atmosféricos europeu (ECMWF) e americano (GFS) usadas pelos meteorologistas.

A Defesa Civil também estima que um temporal pode atingir 690 municípios de Minas nesta sexta. A capital segue sob alerta de risco geológico até sábado (8). O mau tempo é provocado pela ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que voltou a se organizar sobre o Brasil na quinta (6).

Desta vez, a maior concentração de instabilidade vai atingir a região central e sul de Minas Gerais ocasionando muita chuva sobre a Grande Belo Horizonte e outras áreas como a Zona da Mata Mineira e região das cidades históricas.

O Inmet emitiu um alerta válido até este sábado para o sul de Minas Gerais que prevê chuvas de até 100 mm e ventos de até 100 km/h, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta vale para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Central Mineira, oeste, sul e sudoeste de Minas, área metropolitana de Belo Horizonte e o noroeste do estado. No final do ano, o norte do estado foi afetado pelas chuvas que atingiram também o sul da Bahia. Várias cidades registraram alagamentos e deixaram famílias desabrigadas.