Bebê recebe alta após mãe sobreviver a grave acidente e dar à luz em MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A bebê da mulher que entrou em trabalho de parto logo após sofrer um grave acidente em Araguari (MG) recebeu alta nesta terça-feira (03) depois de quase dois meses no hospital.



Aurora deixou o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia acompanhada dos pais. A informação da alta médica foi confirmada ao UOL pela direção da unidade de saúde, onde ela permanecia internada na ala de UTI neonatal.



A mãe, Jailsa Alves dos Santos, chamou o momento de saída da filha de ”recomeço”. Em entrevista à TV Integração, a mulher contou que continuava a frequentar o local todos os dias após ter recebido alta, esperando pela recuperação total de Aurora e pelo dia que ela também pudesse sair.



“É um recomeço, é o fim de tudo de ruim e agora só coisa boa, porque ‘Aurora’ é a luz que vem antes do sol nascer e que dá fim à escuridão, e ela é isso para a gente”, disse Jailsa Alves dos Santos.



A mulher disse, ainda, ser o ”dia mais feliz de sua vida”. ”Foi o dia que eu tanto orei para Deus, pedi tanto para Deus por esse momento e ele me abençoou para ir com a minha filha para casa. Eu estou muito emocionada, muito grata a todo mundo que cuidou de mim para eu estar aqui nesta terça-feira (03). Vencemos essa batalha, estamos indo para casa e vai dar tudo certo”, relatou chorando.



Jailsa estava no oitavo mês de gestação quando teve a filha. Ela estava no ônibus que capotou no dia 8 de abril em Araguari e deixou 11 pessoas mortas. Logo após sobreviver à tragédia, ela entrou em trabalho de parto e foi levada ao Hospital das Clínicas, onde ainda teve o braço esquerdo amputado.



“Ela é a minha cura, meu oxigênio, eu passei por momentos muito difíceis, minha recuperação foi muito dolorosa e quando eu chegava aqui, eu não tinha mais dor, momentos de tristeza, não lembrava mais das coisas que perdi, era eu e a minha filha.

Sem ela eu não sei o que seria da minha vida, não saberia como continuar daqui para frente”, disse Jailsa Alves dos Santos.



RELEMBRE O ACIDENTE



Ônibus capotou durante a madrugada. O veículo, com cerca de 46 ocupantes, ia de Anápolis (GO) a Ribeirão Preto (SP) quando o motorista perdeu a direção e capotou no entroncamento entre as rodovias MG-223 e LMG-413, no sentido Tupaciguara (MG) da via, próximo ao trevo de Queixinho.



O motorista perdeu o controle do ônibus, atravessou o canteiro central da via e capotou em uma alça de acesso. Alguns dos passageiros foram ejetados do ônibus e outros ficaram presos às ferragens, segundo os bombeiros.



Onze pessoas morreram, segundo a Polícia Civil. Dois dos quatro mortos confirmados são crianças com idade estimada entre dois e quatro anos. As identidades deles não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros até o momento.



Motorista do ônibus sobreviveu. Ele foi ouvido pela polícia e liberado em seguida depois que autoridades entenderam que não havia elementos suficientes que justificassem sua prisão. O caso foi investigado pela delegacia de Araguari.