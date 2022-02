Avião arremete após jatinho se aproximar sem autorização em Guarulhos

No momento em que o avião faz a manobra, o jatinho para. De acordo com a profissional, a aeronave cruzou a pista sem autorização da torre

Um avião da Gol precisou arremeter após a aproximação sem autorização de um jatinho na pista de pouso do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na última terça-feira (15). O vídeo viralizou nas redes sociais nesta segunda (21).

O Boeing 737 Max do voo 1403, de Brasília a São Paulo, estava se aproximando da pista para pousar quando a controladora de voo orientou o piloto a arremeter.

No momento em que o avião faz a manobra, o jatinho para. De acordo com a profissional, a aeronave cruzou a pista sem autorização da torre.

Na sequência da arremetida do Boeing 737 Max, a controladora de voo fala em inglês com um piloto, autorizando-o a cruzar a pista. O jatinho, então, volta a se movimentar e faz a travessia.

Segundo a Gol, a arremetida é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis.

“Ela ocorre quando, após análise, o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto, como neste caso”, explica a empresa aérea em nota.

A companhia diz que, após o procedimento, o avião refez o procedimento de pouso e, na segunda tentativa, tocou o solo em segurança.

BALÃO EM GUARULHOS

Neste domingo (20), um balão caiu em cima de um avião da Gol no pátio do aeroporto de Guarulhos. Não houve feridos.

O balão tinha o símbolo do SBT e personagens da emissora. Em nota, a empresa afirmou que não possui relação com o incidente e repudiou o ato.

Segundo a Gol, o avião foi verificado e não houve danos. De acordo com a companhia aérea, estava sendo preparado o embarque do voo G3 7682, com destino a Buenos Aires (Argentina). Após a checagem, a aeronave foi liberada para viagem.