Aumenta para 149 o número de mortos na tragédia no Rio Grande do Sul

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As fortes chuvas do Rio Grande do Sul causaram ao menos 149 mortes, de acordo com boletim divulgado no início da noite desta terça-feira (14). O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 112 desaparecidos -inicialmente, a Defesa Civil gaúcha havia informado que eram 124.

As mortes ocorrem em 44 cidades, conforme a Defesa Civil, e há 806 feridos.

No total, 446 municípios foram afetados, sendo que 76.494 pessoas estão desabrigadas e 538.245 ficaram desalojadas.

Conforme o governo do Rio Grande do Sul, 76.483 pessoas foram resgatadas.

Quinze dias após o início da tragédia, 267.590 endereços continuavam com o fornecimento de energia elétrica interrompido pela manhã. Outras 159.424 unidades estavam sem abastecimento de água. As informações são do governo do estado e constam em boletim divulgado às 9h desta terça.

Segundo a CEEE Equatorial, 128.690 pontos estavam sem energia. O que representa 7,1% do seu total de clientes. A RGE Sul, por sua vez, afirmou que 138.900 endereços seguiam sem eletricidade. O número representava 4,5% dos clientes da companhia. Na soma, 267.590 estavam sem energia no Rio Grande do Sul, conforme o boletim matinal.

Conforme a Corsan, 159.424 endereços seguiam com o abastecimento de água interrompido.

Cinco municípios estavam sem serviços de telefonia e internet da Vivo. Uma cidade não tinha os serviços da Tim.

As aulas foram suspensas nas 2.338 escolas da rede estadual e mais de 362 mil alunos foram impactados.

Nesta terça, são 1.044 escolas afetadas, 538 danificadas e 83 servindo de abrigo.

A tragédia tem sido comparada ao furacão Katrina, que em 2005 destruiu a região metropolitana de Nova Orleans, na Lousiana (EUA), atingiu outros quatro estados norte-americanos e causou mais de mil mortes.

Profissionais de saúde apontam semelhanças entre as duas tragédias, como falta de prevenção de desastres naturais e inexistência de uma coordenação centralizada de decisões. Colapso nos hospitais, dificuldade de equipes de saúde chegarem aos locais de trabalho e desabastecimento de medicamentos e outros insumos são outras semelhanças apontadas.

SITUAÇÃO NO RS APÓS AS CHUVAS

– 149 mortes

– 112 desaparecidos

– 806 feridos

– 79.494 desabrigados (quem teve a casa destruída e precisa de abrigo do poder público)

– 538.245 desalojados (quem teve que deixar sua casa, temporária ou definitivamente, e não precisa necessariamente de um abrigo público -pode ter ido para casa de parentes, por exemplo)

– 2.124.553 pessoas afetadas no estado

O nível do lago Guaíba em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, atingiu 5,22 m às 17h15 desta terça. O nível do lago estava em 4,78 metros às 7h30 da segunda-feira (13).

A cidade de Porto Alegre viu nesta segunda uma corrida contra o tempo para erguer barreiras contra a água e resgatar moradores que ainda estão em áreas de risco.

Tudo isso porque as chuvas que atingem a capital gaúcha desde o fim de semana tem feito o nível do lago Guaíba voltar a subir, o que pode fazer as inundações chegarem a regiões que não foram alagadas.

A previsão é que as chuvas comecem a diminuir, de acordo com a Climatempo -porém, devem retornar na sexta (17), e prosseguir pelo fim de semana.

SAIBA A DIFERENÇA DOS TERMOS

– Afetado: Qualquer pessoa que tenha sido atingida ou prejudicada por um desastre, como feridos, desalojados, desabrigados e pessoas que perderam sua fonte de renda

– Desalojado: Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que, não necessariamente, carece de abrigo provido pelo sistema

– Desabrigado: Desalojado ou pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo Estado

Fonte: Glossário de Defesa Civil