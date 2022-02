Aumenta cratera na marginal Tietê ao lado de obra de linha do metrô

Por volta das 18h, já atingia três faixas da pista local, em direção à rodovia Ayrton Senna, na altura da ponte do Piqueri

A cratera aberta nesta terça-feira (1º) após o rompimento de uma tubulação de esgoto em obra da linha 6-laranja do metrô aumentou de tamanho durante esta tarde. Por volta das 18h, já atingia três faixas da pista local, em direção à rodovia Ayrton Senna, na altura da ponte do Piqueri.

Pela manhã, às 8h21, foi detectado um vazamento na tubulação de esgoto, que logo se transformou em um rompimento, levando à abertura de uma cratera. Em um primeiro momento, o buraco tomou conta apenas da primeira faixa da pista local da marginal Tietê.

A reportagem presenciou o momento em que a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) liberou o tráfego na pista, por volta das 16h50. Mas, em seguida, o trecho foi novamente bloqueado a pedido de agentes da Defesa Civil. A pista expressa seguiu liberada, com intensa movimentação de veículos.

A Polícia Civil afirmou não existir, no momento, “nenhum dado geológico” para mensurar a vibração provocada pelo intenso tráfego de veículos na região.

Já no início da noite, caminhões se aproximaram pelo lado oposto ao da marginal, carregados com pedras, que foram lançadas em direção ao poço de concreto, que se mantinha, aparentemente, intacto.

Por volta das 18h30, o isolamento ao redor da cratera foi ampliado para dez metros. Representantes da Defesa Civil que estavam no local afirmaram que a cratera aumentou e que é possível que ocorram novas erosões. Por causa disso, a pista local permanecerá fechada por tempo indeterminado.

Com relação à pista central, a expectativa é de que, com estabilização do terreno, possa ser liberada nesta quarta-feira (2), embora seja necessária uma análise no local. A pista expressa seguia livre para o trânsito.

O rompimento da tubulação de esgoto aconteceu quando o tatuzão, equipamento responsável pela escavação dos túneis do metrô, passava cerca de três metros abaixo.

No início da noite, a STM (Secretaria de Transportes Metropolitanos) e a Sabesp, ambas sob a gestão João Doria (PSDB), disseram que todas as medidas necessárias para contenção do problema e estabilização da marginal Tietê estão sendo tomadas.

“Equipes técnicas da Sabesp trabalham para reverter o esgoto da tubulação danificada (ITI-7) para outra tubulação próxima (ITI-1), realizando dessa forma o esvaziamento do local. Após o esgoto ter sido totalmente escoado, será possível fazer um diagnóstico mais preciso do interceptor avariado e estabelecer prazos”, disse, em nota.

Segundo a STM, também foi criado um comitê que investiga a causa do incidente e avalia soluções técnicas para a realização de obras de drenagem, recuperação para a retomada das obras do Metrô, conserto da tubulação e da marginal Tietê. “A primeira reunião do comitê aconteceu nesta tarde de terça-feira, com a participação de 20 pessoas envolvidas na solução da situação”, afirmou, em nota.