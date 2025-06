Até quando vai o frio no Centro-Sul do Brasil?

A grande massa de ar frio que mantém as baixas temperaturas nesta semana no Centro-Sul do País vai se afastar do Brasil a partir da tarde deste sábado, 14, de acordo com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim.

“A partir de domingo, 15, já teremos temperaturas bem mais altas no Centro-Sul do País. E acontece a combinação de dois fatores: tira o ar polar e, ao mesmo tempo, o vento quente vindo do Norte do Brasil vai começar a predominar de novo sobre esta área do Brasil”, estima ela.

Nesta sexta-feira, 13, porém, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória devem esfriar ainda mais, e há possibilidade de novos recordes de frio para este ano, segundo a empresa de meteorologia.

São Paulo

O frio persiste na cidade de São Paulo, com registro de temperaturas em declínio. De acordo com a Climatempo, os termômetros marcaram em média 9°C, com sensação térmica abaixo do indicado pelos termômetros, na madrugada desta sexta-feira, dia em que a capital deve bater novo recorde de menor temperatura do ano, de acordo com a empresa de meteorologia. O recorde atual é de 9,6°C, registrado em 30 de maio.

A tarde dessa quinta-feira, 12,também foi a mais fria do ano até agora, com a temperatura máxima de 17°C. O recorde de menor máxima foi batido pelo segundo dia consecutivo. O recorde anterior de menor temperatura máxima em 2025 era de 18°C, da última quarta-feira, 11.

Rio de Janeiro

O Rio registrou um duplo recorde de frio nessa quinta-feira. A temperatura mínima foi de 13,2°C, a menor em 2025 até agora, de acordo com a Climatempo.

“A temperatura máxima de 20,1°C também foi a menor deste ano, fazendo da tarde dessa quinta-feira a mais fria para os cariocas Os recordes foram registrados na estação meteorológica de Jacarepaguá, na zona oeste carioca”, acrescentou a empresa de meteorologia.

O recorde de menor temperatura máxima no Rio de Janeiro, até então, era de 21,8°C em 6 de junho, enquanto o recorde de menor temperatura do ano era de 14,7°C em 21 de maio.

“Nesta sexta-feira a Climatempo prevê apenas 12°C de temperatura mínima na cidade do Rio de Janeiro e um novo recorde de menor temperatura deste ano poderá ser estabelecido”, alerta.

Belo Horizonte

A capital mineira também registrou o recorde de frio nessa quinta-feira. “A temperatura mínima na estação meteorológica de referência, que fica no bairro de Santo Agostinho, foi de 12,2°C A estação meteorológica do Cercadinho registrou 8,5°C e na Pampulha, a mínima foi de 11,3°C. Nesses dois locais da capital mineira também houve recorde de menor temperatura para o ano de 2025?, disse a Climatempo.

Espera-se mais frio para esta sexta-feira em Belo Horizonte, com possibilidade de temperatura mínima de 8°C e chance de novo recorde de menor temperatura para este ano.

Vitória

Na capital do Espírito Santo, a temperatura mínima nessa quinta-feira foi de 18°C, ficando apenas 0,1°C acima do recorde de menor temperatura deste ano, que é de 17,9°C, no dia 20 de Maio.

Para Vitória, a empresa de meteorologia está prevendo 17°C de temperatura mínima nesta sexta-feira e possibilidade de recorde de frio.

Frio continua no Sul do País e no MS

De acordo com a Climatempo, a tarde dessa quinta-feira foi até agora a mais fria do ano em Curitiba. “A temperatura máxima foi de apenas 13,7°C. O recorde anterior de menor temperatura máxima era de 14,2°C, em 29 de maio”, disse.

Até este fim de semana, devem ser registradas temperaturas próximas ou um pouco abaixo de 0°C no Sul do País, especialmente nas áreas serranas e em baixadas. “Mas grande parte da região amanhece os próximos dias com temperaturas entre 5°C e 10°C”, projeta a Climatempo.

Ainda no Sul do Brasil, entre sábado e a próxima quinta-feira, 19, há previsão de chuva recorrente e volumosa, com chances de tempestades, com volumes acumulados que podem ultrapassar os 100 mm pontualmente, segundo informações da Tempo OK.

Em áreas do Mato Grosso do Sul (MS), as temperaturas mínimas devem ficar entre 5°C e 10°C nas próximas madrugadas.

Estadão Conteúdo