AstraZeneca financia plantio de 20 mil árvores no interior de São Paulo

Joana Cunha

A farmacêutica AstraZeneca fechou parceria com a organização não governamental SOS Mata Atlântica para financiar o plantio de 20 mil mudas de árvores na região do Baixo Tietê, no interior de São Paulo.

As árvores deverão ocupar área equivalente a 80 mil metros quadrados, ou dez campos de futebol, em Reginópolis e cidades vizinhas. A empresa deve investir R$ 330 mil na ação, incluindo custos com monitoramento e manutenção da área no futuro.

A empresa afirma que o objetivo da ação é contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas, mas não acumular créditos que compensem as emissões de carbono de sua operação brasileira.

Segundo a AstraZeneca, as árvores do projeto permitiriam compensar 3,3 mil toneladas de gás carbônico, ou cinco vezes as emissões da empresa no Brasil em 2020. A meta da farmacêutica é zerar as emissões até 2025.