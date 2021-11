Apostas para Mega da Virada começam nesta terça

Ao contrário dos prêmios tradicionais, a Mega da Vidada não acumula e, se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os que acertarem a quina

Começam nesta terça-feira, 16, as apostas para a Mega-Sena da Virada de 2021. O prazo para fazer as apostas é o último dia do ano. A estimativa é que o prêmio deste ano será de R$350 milhões. A aposta simples custa R$4,50.

Diferentemente dos prêmios tradicionais, a Mega da Virada não acumula e, caso ninguém acerte as seis dezenas, ganha aquele que acertar a quina.

As apostas podem ser feitas no aplicativo da Caixa ou em casas lotéricas. O sorteio será feito no dia 31 de dezembro.