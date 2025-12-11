Após vendaval, São Paulo amanhece com 232 semáforos apagados e congestionamento

A cidade de São Paulo ainda enfrenta nesta quinta-feira, 11, os impactos do vendaval que atingiu a cidade na última quarta-feira, 10. No início da manhã a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que mais de 200 semáforos apresentavam problemas na cidade. Também há registro de falta de luz, caos em aeroportos e abastecimento de água prejudicado.

Semáforos quebrados

De acordo com a CET, 218 estão apagados por falta de energia, 14 apagados por falhas e 3 funcionam em amarelo piscante.

Às 6h, a cidade registrou 52 km de lentidão. Duas horas depois, às 8h, a situação piorou especialmente na zona sul, que sozinha acumulava 97 km de congestionamento. Na zona leste, foram contabilizados 56 km, enquanto a zona norte registrou 49 km e a zona oeste, 53 km. No centro, o trânsito apresentava melhores condições no início da manhã, com 13 km de lentidão.

As fortes rajadas são resultado de um ciclone extratropical formado no Sul do País que vem influenciando o clima na cidade. Os ventos chegaram a uma velocidade de mais de 98 km/h e comprometeram serviços e programações.

Falta de energia

Mais de 1,5 milhão de casas seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo. De acordo com a última atualização da Enel Distribuição São Paulo, às 6h58, 1.504.657 continuavam com o fornecimento de energia interrompido. Em nota, a empresa afirmou que a área de distribuição foi afetada por um “vendaval histórico”.

Abastecimento de água afetado

O abastecimento de água também segue prejudicado na capital e Grande SP. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), sem eletricidade não é possível bombear água para as casas.

A falta de energia afetou o bombeamento de água em vários bairros como Guarulhos, Mauá e Itapecerica da Serra. Algumas áreas já tiveram a energia restabelecida, mas o abastecimento é retomado de forma lenta porque o sistema precisa ser reenchido gradualmente, segundo a Companhia.

A orientação da Sabesp é para que clientes que façam consumo consciente da água armazenada nos reservatórios domiciliares até a completa recuperação dos sistemas.

Queda de árvores

De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente na quarta-feira, foram abertos ao menos 1.412 chamados para quedas de árvores na capital e na Região Metropolitana de São Paulo.

Caos permanece nos aeroportos

Os aeroportos de Congonhas e Guarulhos também estão com a operação afetada, e diversos voos seguem sendo cancelados na manhã desta quinta-feira.

Estadão Conteúdo.