Após troca de laboratório, Saúde recebe doses atualizadas de vacina contra covid

São Paulo, 01 – Após a troca de laboratório fornecedor, o Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 1°, que recebeu mais de 1,3 milhão de doses da vacina atualizada contra a covid-19. As doses da Pfizer foram recebidas em Guarulhos.

“Essa entrega aconteceu em 14 dias. Foi um recorde, mais rápido até mesmo que no período da pandemia”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A entrega, que faz parte de uma primeira remessa, que tem 7,4 milhões de doses previstas, ocorre dez dias após a pasta enviar uma nota técnica aos Estados e municípios informando sobre a troca e alertando que poderia haver “interrupção pontual da distribuição da vacina covid-19 destinada à população acima de 12 anos em algumas localidades, nas próximas três semanas”.

Houve interrupção, nesta semana, na vacinação em uma capital, o Rio de Janeiro.

Entenda a troca de laboratório

Em 2024, as empresas Zalika, que representa o laboratório indiano Intituto Serum, e a Pfizer, venceram a licitação (pregão) do Ministério da Saúde para fornecer vacinas contra a covid para o Programa Nacional de Imunizações (PNI). A primeira ficou responsável pelo fornecimento de doses para adultos a partir de 12 anos, enquanto a segunda, para o público pediátrico (6 meses a 11 anos).

O edital e os contratos têm uma cláusula que obriga as empresas ganhadoras a fornecerem as vacinas com cepas atualizadas mediante solicitação da pasta. Em outubro do ano passado, ocorreu a primeira execução do pregão. As atualizações de vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) eram para o tipo XBB. De acordo com a nota, a Zalika realizou a primeira entrega de 3 milhões de doses em dezembro.

Para as próximas entregas, porém, o ministério exigiu que ambas as empresas fornecessem vacinas com a cepa JN.1 na sua composição, a mais atualizada até o momento.

A Zalika submeteu à Anvisa o pedido de atualização de seu novo imunizante em dezembro. Para dar continuidade à campanha de vacinação durante o período de análise pela agência, o Ministério da Saúde diz ter distribuído um estoque de vacinas atualizadas da Moderna.

A Anvisa reprovou a atualização duas vezes. Uma em 30 de janeiro, e outra, após nova análise, em 13 de março. A empresa ficou impedida de fornecer vacinas ao ministério.

A pasta precisou iniciar um processo de transição de fornecedores e contratos, e convocou a segunda colocada no processo licitatório para continuidade do fornecimento. Neste caso, a própria Pfizer. O contrato foi assinado no dia 14 de abril.

O contrato prevê o fornecimento de 57 milhões de doses, em remessas, conforme adesão da população à campanha de vacinação, com previsão de execução de até dois anos.

