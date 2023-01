Após posse de Marinho no Trabalho, empresas de app dizem querer diálogo sobre regulação da atividade

Ministro tomou posse nesta terça prometendo proposta neste semestre

JOANA CUNHA

Diante do tom da fala do novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que tomou posse nesta terça (3) prometendo preparar até o primeiro semestre uma proposta de regulação de aplicativos, trabalho que ele classificou como “semiescravo”, as empresas do setor afirmam que é preciso ouvir todos os lados.

“Essa atuação por meio de aplicativos inclui milhões de famílias na economia, especialmente nos momentos em que a economia não vai bem”, afirma o MID (Movimento Inovação Digital), que reúne mais de 150 empresas como Rappi, 99, Loggi, Zé Delivery e Lalamove.

Para a Amobitec, que representa nomes como Uber e Amazon, o debate deve ter “como premissas a flexibilidade e a autonomia que caracterizam as novas relações de trabalho intermediadas por aplicativos, apoiadas pela maioria dos trabalhadores”.

Em nota, o iFood disse que apoia o debate sobre a regulação do trabalho em plataformas. “Desde 2021, defendemos publicamente um diálogo amplo sobre o tema que envolva entregadores, governo e setor. Como empresa brasileira, estamos abertos a colaborar na construção de um modelo que entenda as novas relações de trabalho e traga proteção e direitos aos trabalhadores”, afirma a empresa.