Após caso de gripe aviária, Montenegro (RS) vive com barreiras sanitárias e inspeções de veículos

CARLOS VILLELA

MONTENEGRO, RS (FOLHAPRESS)

A confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul alterou a rotina da comunidade de Vendinha, na zona rural de Montenegro.

Desde sábado (17), a região está no centro de barreiras sanitárias instaladas pelo governo estadual em rodovias próximas ao foco do contágio. O objetivo é inspecionar veículos que circulam em áreas rurais, como caminhões de transporte de animais vivos, ração e coleta de leite.

Foram montadas duas barreiras de desinfecção e uma de bloqueio a cerca de 3 km da granja suspeita de ser afetada, além de outras dentro de um raio de 10 km. Uma dessas barreiras, montada próxima a um pedágio, causou congestionamentos durante a manhã.

O caso é o primeiro foco de gripe aviária registrado em uma granja comercial no Brasil.

Apesar dos transtornos de trânsito, moradores relatam que, por enquanto, não houve mudanças nos hábitos de consumo nem nos cuidados com a saúde.

“Não fiquei preocupada”, disse a comerciante Meri da Silva Soares, que cria 11 galinhas em casa para produção de ovos para subsistência.

Meri conta que ela e outros vizinhos receberam pelo WhatsApp informações da secretaria de saúde municipal explicando que não há risco em comer carne de frango ou ovos.

“Eu acho que preocupa mais quem trabalha com isso. O marido de uma amiga trabalha em um aviário, e eles estão mais apreensivos”, disse.

A granja fica em uma área distante das casas do bairro, que é atravessado pela rodovia BR-386, onde estão duas das barreiras sanitárias.

“Isso aconteceu lá para dentro, nas fazendas”, disse a comerciante Sônia Campos.

Em uma estrada de terra próxima ao mercadinho onde Sônia trabalha, foi colocada uma barricada de terra de cerca de 4 metros de largura por 1,30 metro de altura.

Sônia disse que a notícia se espalhou na comunidade, mas não trouxe temor por ter acontecido em uma área remota e de pouca circulação.

“A maior parte das pessoas aqui trabalha no polo petroquímico de Triunfo”, diz ela. O polo, que fica na cidade vizinha, é um dos maiores empregadores da região.

Até o movimento na estrada, que teve um pico de engarrafamento pela manhã, voltou a fluir em poucas horas. “Hoje de manhã estava tudo trancado, não andava. Agora já voltou tudo ao normal”, disse o borracheiro Leandro da Rosa.

O acesso à granja está fechado pelo Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal. São nove equipes do SVO-RS (Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul) que devem visitar cerca de 540 propriedades rurais no raio de 10 km para ações de avaliação e educação sanitária.

Até o começo de segunda-feira (19), mais de 300 propriedades e uma granja de recria de aves foram vistoriadas.

O Rio Grande do Sul declarou estado de emergência em saúde animal por 60 dias nos municípios de Montenegro, Triunfo, Capela de Santana, Nova Santa Rita, Esteio, Canoas, Gravataí, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Portão.

Eles estão em um raio de 10 km dos municípios de registraram focos de gripe aviária. Além de Montenegro, casos foram identificados em aves do jardim zoológico de Sapucaia do Sul, onde cerca de 90 cisnes e patos morreram. No momento, o local se encontra fechado.

Representantes das cidades se reuniram nesta segunda-feira em Montenegro com o secretário adjunto da Seapi (Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação), Márcio Madalena, e a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da pasta, Rosane Collares, para discutir as ações de mitigação de contágio tomadas até o momento.

Ao todo, a operação mobiliza 72 servidores da Seapi, entre técnicos e fiscais, além de dois servidores do Ministério da Agricultura, 5 da Prefeitura de Montenegro e 50 da Brigada Militar.