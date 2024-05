Após 4 dias de chuvas, governo Lula autoriza envio da Força Nacional para o RS

Vista de uma casa inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 3 de maio de 2024. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou na quinta-feira o sul do país, onde enchentes e deslizamentos de terra causados ​​por chuvas torrenciais mataram 29 pessoas, com o espera-se que o pedágio aumente. (Photo by Anselmo Cunha / AFP)