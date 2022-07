Aplicativo do Banco do Brasil tem instabilidade nesta quinta

Usuários relatam sua insatisfação com o app do BB, afirmando que não conseguem fazer operações com o Pix

O aplicativo do Banco do Brasil apresentou instabilidade nesta quinta-feira (7) em várias cidades do Brasil, de acordo com o site Downdetector, que registra reclamações de serviços online. No Twitter, usuários do app também compartilham seus relatos. De acordo com o BB, a falha não tem relação com ataque hacker.

Às 11h42, houve um pico de 985 reclamações, sendo que, dentre os problemas notificados, 71% eram em relação ao login no internet banking e 23% ao login no aplicativo móvel. O restante referia-se às operações no internet banking.

Nos comentários do Downdetector, usuários relatam sua insatisfação com o app do BB, afirmando que não conseguem fazer operações com o Pix e têm problemas com a biometria digital.

Ao acessar o aplicativo, o usuário encontra mensagens como “Falha na Autenticaçãoo Inicial [012.4]” ou “Aconteceu um problema de conexão com nosso app, tente mais tarde. Estamos trabalhando para que você possa utilizar o aplicativo BB o mais rápido possível.”.

Segundo o Downdetector, as reclamações se concentram nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, Salvador, Curitiba e Porto Alegre.

Pelo Twitter, internautas compartilharam sua insatisfação com as falhas no app e trocaram experiências para saber se não haviam sido vítimas de algum tipo de golpe.

Também pela plataforma, o Banco do Brasil afirmou: “estamos com uma indisponibilidade parcial no App BB e internet, mas já está em regularização”. E solicitou a usuários que tentassem fazer operações novamente mais tarde.

Procurado pela reportagem, o banco disse o que o app está apresentando intermitência momentânea para alguns clientes, mas que já está trabalhando para normalizar os acessos ao aplicativo o quanto antes.

Segundo o BB, todos os seus demais canais de atendimento continuam operando normalmente, pela internet, WhatsApp, central de atendimento, terminais de autoatendimento e agências.