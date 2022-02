Anvisa autoriza mais três produtos derivados de Cannabis

Aprovação permite que os produtos sejam importados e comercializados em farmácias e drogarias no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta segunda-feira (21) o uso de três novos produtos medicinais à base de Cannabis. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.), por meio da Resolução RE 527, de 17 de fevereiro de 2022.

A lista inclui os fitofármacos Canabidiol Belcher (150 mg/mL), Canabidiol Aura Pharma (50 mg/mL) e Canabidiol Greencare 23,75 (mg/mL), que agora poderão ser importados e comercializados em farmácias nacionais.

Os produtos das empresas Belcher e Aura Pharma serão fabricados na Suíça e o produto da empresa Greencare será fabricado na Colômbia. Todos serão comercializados no Brasil sob a forma de solução nas concentrações indicadas e não mais que 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC).

Segundo a Anvisa, com esta aprovação, estes produtos poderão ser importados e comercializados em farmácias e drogarias no Brasil. A dispensação do produto deverá ser feita pelo farmacêutico a partir da prescrição médica por meio de receita especial do tipo B (de cor azul).

Confira a lista dos 14 produtos aprovados pela agência nessa categoria, até o momento, conforme dispõe a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 327/2019. Desses 14 produtos, cinco são à base de extratos de Cannabis sativa e nove do fitofármaco canabidiol:

Canabidiol Prati-Donaduzzi (20 mg/mL; 50 mg/mL e 200 mg/mL);

Canabidiol NuNature (17,18 mg/mL);

Canabidiol NuNature (34,36 mg/mL);

Canabidiol Farmanguinhos (200 mg/mL);

Canabidiol Verdemed (50 mg/mL);

Extrato de Cannabis sativa Promediol (200 mg/mL);

Extrato de Cannabis sativa Zion Medpharma (200 mg/mL);

Canabidiol Verdemed (23,75 mg/mL);

Extrato de Cannabis sativa Alafiamed (200 mg/mL);

Extrato de Cannabis sativa Greencare (79,14 mg/mL);

Extrato de Cannabis sativa Ease Labs (79,14 mg/mL);

Canabidiol Belcher (150 mg/mL);

Canabidiol Aura Pharma (50 mg/mL); e

Canabidiol Greencare (23,75 mg/mL).

Com informações da Agência de Vigilância Sanitária