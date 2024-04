Anvisa aprova remédio de diabetes para o tratamento de doença renal crônica

Na segunda-feira, 29, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da empagliflozina, remédio indicado para o tratamento da diabetes do tipo 2, para uma outra finalidade: o tratamento de doença renal crônica (DRC).

A aprovação foi baseada no estudo EMPA-KIDNEY, conduzido pela Unidade de Pesquisa em Saúde Populacional da Universidade de Oxford em parceria com as farmacêuticas Boehringer Ingelheim e Eli Lilly.

O trabalho apontou que a molécula reduziu em 28% o risco de progressão da doença renal ou morte por problema cardiovascular em pacientes com doença renal crônica em comparação a indivíduos que não receberam o medicamento.

Vale destacar que o medicamento também é utilizado em casos de insuficiência cardíaca e, agora, com a aprovação para DRC, oferece uma abordagem abrangente para tratar as condições cardiorrenais metabólicas.

Estadão Conteúdo.