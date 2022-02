Anvisa aprova primeiro autoteste para covid-19

A avaliação do produto levou 16 dias, incluindo quatro dias utilizados pela empresa para atender exigências técnicas feitas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o primeiro registro para um autoteste de covid-19. O produto é o Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos.

O teste utiliza uma amostra de swab nasal não profunda e dá resultados em 15 minutos. Segundo a agência reguladora, a avaliação do produto levou 16 dias, incluindo quatro dias utilizados pela empresa para atender exigências técnicas feitas.

“A publicação do registro está na resolução RE 533/2022, publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU). A disponibilidade do produto no mercado independe da empresa detentora do registro”, informou a agência.