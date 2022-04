Anvisa aprova novo produto medicinal à base de Cannabis

O Diário Oficial da União publicou a medida nesta segunda-feira (25), por meio da resolução RE 1.298/2022

Um produto medicinal à base de Cannabis recebeu uma autorização sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Trata-se do anabidiol Active Pharmaceutical (20 mg/ml).

O Diário Oficial da União publicou a medida nesta segunda-feira (25), por meio da resolução RE 1.298/2022.

A fabricação do produto será no Canadá e a comercialização será sob a forma de solução, contendo 20 mg/ml de canabidiol (CBD) e não mais que 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC).

A aprovação permite a importação e comercialização do produto no Brasil. O fornecimento deverá ser feito por um farmacêutico mediante prescrição médica por meio de receita especial do tipo B, com cor azul.

Confira abaixo a lista dos 15 produtos aprovados pela Anvisa nessa categoria, até o momento, conforme dispõe a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 327/2019.

Ressalta-se que, desses quinze produtos, cinco são à base de extratos de Cannabis sativa e dez do fitofármaco canabidiol:

- Canabidiol Active Pharmaceutical (20 mg/ml);

Canabidiol Prati-Donaduzzi (20 mg/ml; 50 mg/ml e 200 mg/ml);

- Canabidiol NuNature (17,18 mg/ml);

- Canabidiol NuNature (34,36 mg/ml);

- Canabidiol Farmanguinhos (200 mg/ml);

- Canabidiol Verdemed (50 mg/ml);

Canabidiol Belcher (150 mg/ml);

Canabidiol Aura Pharma (50 mg/ml);

Canabidiol Greencare (23,75 mg/ml);

- Canabidiol Verdemed (23,75 mg/ml);

Extrato de Cannabis sativa Promediol (200 mg/ml);

Extrato de Cannabis sativa Zion Medpharma (200 mg/ml);

Extrato de Cannabis sativa Alafiamed (200 mg/mL);

Extrato de Cannabis sativa Greencare (79,14 mg/ml); e

Extrato de Cannabis sativa Ease Labs (79,14 mg/ml).

*Com informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária