ANS suspende a comercialização de 3 planos de saúde

Em contrapartida, órgão reativou outros sete planos de quatro operadoras diferentes

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, na sexta-feira (3), uma lista com três planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa. O motivo são reclamações relacionadas à cobertura assistencial.

Os planos suspensos se chamam Medvida Empresa, Col. Emp. Salvador e Plano Popular Hospitalar de Saúde (PPHS). A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores.



A proibição da venda começa a valer no próximo dia 10. Ao todo, 13.426 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento, afirma a ANS.



Além das suspensões, a ANS também divulga a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, 7 planos de 4 operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento. São eles: