Aeronave é evacuada após princípio de incêndio no Aeroporto de Guarulhos

Um voo da Latam que partiria de São Paulo com destino a Porto Alegre precisou ser evacuado na noite de quinta-feira (4) após um equipamento de solo pegar fogo no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A ocorrência mobilizou equipes de segurança do terminal e da companhia aérea, mas não houve registro de feridos.

Segundo a Latam, o princípio de incêndio ocorreu em um equipamento pertencente a uma empresa terceirizada responsável pelo carregamento de cargas. A fumaça gerada fez com que os protocolos de emergência fossem acionados imediatamente.

No momento da evacuação, os passageiros já estavam acomodados dentro da aeronave.

A evacuação foi realizada tanto pela ponte de embarque quanto pela escorregadeira de emergência, com orientação direta dos comissários de bordo. Funcionários treinados auxiliaram todo o processo, que ocorreu de forma rápida e organizada.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo terminal, informou que ativou todos os procedimentos de segurança assim que o incêndio foi identificado. A brigada de incêndio e os bombeiros aeronáuticos chegaram rapidamente para conter as chamas. Como medida preventiva, o abastecimento de aeronaves foi suspenso por aproximadamente dez minutos, conforme determinam normas de segurança aeroportuária.

A administradora do aeroporto disse ainda que a operação regular não sofreu impactos e declarou que seguirá colaborando com a Latam nas investigações sobre o incidente.

Nota da Latam

“A LATAM Airlines Brasil informa que, durante o embarque do voo LA3418 (São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre), houve um princípio de incêndio em equipamento de solo de empresa terceirizada. A fumaça acionou os protocolos de segurança, e os passageiros foram retirados pela ponte de embarque e pela escorregadeira de emergência.

Não houve feridos, e a situação foi rapidamente controlada. A LATAM está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados e reforça que a segurança está no centro de todas as suas decisões e operações.”