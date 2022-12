Aeronautas suspendem a greve até domingo

A greve dos aeronautas, que começou na última segunda-feira (19), está suspensa até o meio-dia de domingo (25). O Sindicato Nacioanl dos Aeronautas (SNA) publicou uma nota informando que o movimento aguardaria o resultado da votação de uma nova proposta apresentada pelas empresas. Os voos não foram completamente paralisados, mas estão apresentando atrasos nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi o mais afetado, com 14 voos cancelados e outros 78 atrasados. O de Guarulhos, também em São Paulo, apresentou três voos com atrasos. O aeroporto de Santos Dummont, no Rio de Janeiro, teve 50 voos atrasados e seis cancelados. A previsão da Infraero para este período de final de ano é de que haja um aumento de 45% no movimento dos aeroportos da rede em comparação com o ano passado.