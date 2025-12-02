Adolescente fere três pessoas com objeto cortante em escola particular de Fortaleza

JOÃO PEDRO PITOMBO
SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)
Um adolescente de 15 anos feriu três pessoas com um objeto cortante na manhã desta terça-feira (2) no colégio particular Christus, no bairro José de Alencar, em Fortaleza.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o estudante foi apreendido pela Polícia Militar e conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente, unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará.
Na delegacia, foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal dolosa em desfavor do adolescente.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde.
A reportagem procurou a escola por telefone e email na manhã desta terça e aguarda posicionamento.