Adolescente é suspeito de atear fogo em homem que dormia em praça em município de Tocantins

Um adolescente de 12 anos foi apreendido na tarde de terça-feira, 25, em Colinas do Tocantins, a 270 quilômetros de Palmas, sob a suspeita de ter ateado fogo em um homem de 52 anos que dormia no chão de uma praça da cidade, na manhã do mesmo dia. O homem sobreviveu, está internado e foi submetido a uma cirurgia.

O caso aconteceu pouco antes das 7h de terça-feira. A polícia foi chamada para socorrer um homem com queimaduras, no centro da cidade. A vítima é um aposentado, casado, que tem casa e mora com a mulher, mas tem problemas de alcoolismo. Por isso, naquela noite dormiu na praça. Ele acordou com o corpo em chamas e disse à polícia não saber o que havia acontecido.

O homem, que sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, foi levado a uma unidade de saúde local e depois transferido para o Hospital Regional de Araguaína. Na terça-feira mesmo, submeteu-se a uma cirurgia para retirar a pele queimada, e segue internado, relatam familiares.

A Polícia Civil conseguiu imagens de uma câmera de segurança que flagrou o momento do crime. Um rapaz chega de bicicleta, desce dela e senta em um banco próximo à vítima, que está dormindo no chão. Ele olha para os lados, provavelmente para conferir se não há testemunhas no local, e em seguida começa a tentar atear fogo nas roupas e no corpo da vítima. Ao conseguir, foge com a bicicleta. A ação dura menos de três minutos, e a vítima fica em chamas até a chegada de socorro.

O suspeito foi identificado e apreendido horas depois, com ordem judicial. Ele é investigado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e está sob os cuidados da Vara da Infância e da Juventude de Colinas, que deve encaminhá-lo para uma das unidades socioeducativas para menores infratores do Estado.

