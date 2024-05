Acre sedia encontro das Juntas Comerciais do Brasil

O Acre recebeu, nessa quarta-feira (22), o Encontro Nacional de Presidentes das Juntas Comerciais do Brasil. O encontro foi organizado pela Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac), em parceria a Federal Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju).

A cerimônia de abertura contou com a presença do governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), e os líderes das juntas dos 27 estados.

No evento, foi debatido a modernização e simplificação do registro empresarial no país. Esta foi a primeira vez que, em 60 anos, o estado sedia o encontro.

“Este encontro foi um marco histórico que colocou o Acre no centro das discussões sobre o futuro do registro empresarial no país. É um grande passo para a modernização e simplificação dos nossos processos, além daquilo que já conquistamos nos últimos anos, como a completa digitalização do sistema de abertura de empresas no Acre”, destacou a presidente Juceac, Nayara Honorato.

Homenagem ao governador

Durante o evento, o governador Gladson Cameli recebeu a Comenda do Registro Mercantil, que inclui uma medalha e um certificado. A homenagem reconhece o apoio do mandatário às políticas públicas que beneficiam os empreendedores locais.

“Este Encontro Nacional de Presidentes das Juntas Comerciais é um marco histórico para o Acre e para o Brasil. Reunir líderes de todo o país aqui, para discutir a modernização e simplificação do registro empresarial, fortalece nosso compromisso com um ambiente de negócios mais ágil e eficiente. Agradeço a todos pela presença e contribuição para o desenvolvimento econômico do nosso estado e do nosso país”, disse Cameli em discurso.