Acidente entre carreta e van com estudantes deixa um morto e 14 feridos no RS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um acidente entre uma van com estudantes e uma carreta deixou uma pessoa morta e 14 feridos na noite desta sexta-feira (05) no Rio Grande do Sul.

Veículo com estudantes colidiu na traseira de uma carreta parada. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta estava em pane mecânica e por isso parou na rodovia. “Antes que o motorista pudesse sinalizar o local e pedir socorro mecânico para a PRF, o micro-ônibus colidiu na traseira da carreta”, disse o policial rodoviário federal Theodoro Luis Mallmann de Oliveira ao Jornal Hoje.

Acidente ocorreu por volta das 23h. O grupo de estudantes e professores da cidade de Iraí voltava de uma excursão em Capão da Canoa, no litoral norte do estado, pela BR-386. A colisão aconteceu na cidade de Soledade, a cerca de 210 km de Porto Alegre.

Uma professora morreu no acidente. Lisete Jardinello, de 45 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Dez alunos, três professores e o motorista da van ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital da cidade.

Na manhã deste sábado (06), alguns feridos foram transferidos para Iraí e Tenente Portela. Dois alunos sofreram fraturas e seguem em acompanhamento, segundo comunicado da prefeitura de Iraí.

Procurada pela reportagem, PRF não retornou contato até a publicação deste texto. O espaço será atualizado em caso de manifestação.