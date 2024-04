Ação da Rota deixa um morto em Paraisópolis, zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma ação de policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) deixou um homem morto em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, durante a noite desta sexta-feira (5). Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele morreu após reagir a uma abordagem da polícia.

A secretaria informou que PMs da Rota estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que uma motocicleta Ducati Scrambler havia sido roubada na região de Paraisópolis. A moto teria sido encontrada pela equipe policial junto a uma Honda CG prateada.

“Ao perceberem a aproximação da polícia, os pilotos das motos tentaram fugir, mas caíram. Ambos correram e tentaram se esconder no estacionamento de um supermercado”, diz a SSP, em nota. “Um deles foi encontrado no banheiro do estabelecimento e, ao ser abordado, apontou uma arma para a equipe policial, que interveio.”

Um dos suspeitos conseguiu fugir e o outro foi baleado no local, disse a secretaria. O homem atingido pelos policiais, que ainda não foi identificado, chegou a ser levado ao Hospital do Campo Limpo mas não resistiu aos ferimentos.

A ação policial teria provocado um protesto de moradores da comunidade. Imagens que circulam nas redes sociais, publicadas por volta de 0h, mostram uma pessoa sendo levado em uma maca até uma ambulância, enquanto PMs da Rota com fuzis se posicionam próximo às viaturas do batalhão.

Vídeos e fotos mostram uma multidão ao redor dos carros de polícia e é possível ouvir gritos e xingamentos. Há também imagens, que seriam da mesma ocorrência, que mostram pessoas correndo numa rua após bombas de gás serem disparadas.

A SSP informou que as armas envolvidas na ação foram apreendidas e encaminhadas para perícia. As duas motocicletas também foram apresentadas no 89º DP. O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado com o apoio do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).