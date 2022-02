Aberta as inscrições para o Sisu; saiba como se inscrever

O desempenho no Enem é essencial para quem vai disputar uma vaga no Sisu. O resultado do exame saiu no dia 9 de fevereiro

Os alunos que realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 e querem buscar uma vaga nas universidades públicas de todo o país, já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As vagas abriram nesta terça-feira, 15 e vão até o dia 18. Ao menos 221.790 vagas em 125 instituições estão disponíveis para os candidatos.

O desempenho no Enem é essencial para quem vai disputar uma vaga no Sisu. O resultado do exame saiu no dia 9 de fevereiro e ainda está disponível através do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na Página do Participante. Para acessar, é necessário usar o login único da plataforma gov.br.

Como se candidatar

Para o candidato ansioso e que fez fila no site do Inep no dia do resultado, as consultas para os cursos ofertados no Sisu já estavam disponíveis desde o dia 9.

Desta forma, foi possível se planejar e ver as vagas por modalidade de concorrência, turnos, cursos e instituições, além da localização. A partir de hoje, a candidatura é feita para valer.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma 100% online pelo site do programa por todos os participantes que realizaram o último Enem e obtiveram uma nota maior que zero na redação. Treineiros não estão incluídos na disputa.

O candidato deve acessar a opção de “Fazer Inscrição” e entrar com os dados da inscrição do Gov.br, uma conta única para sites do governo.

Um passo a passo deve ser seguido dentro do próprio site. Fique atento, pois um preenchimento de dados será feito para confirmar a inscrição e só assim iniciar a opção “Fazer inscrição na 1ª opção” e depois na segunda opção de curso pretendido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Concorrência

O estudante pode optar por até duas vagas em cursos diferentes e em instituições diferentes, uma referente a primeira opção de curso, e a outra na segunda.

É possível trocar o curso das opções quantas vezes o candidato quiser, é comum isso acontecer já que as notas de corte variam, e pode ser melhor trocar a seleção dependendo do desempenho no exame para uma vaga que dê mais chances de entrada, isso pode ser feito até o fim do prazo de inscrições.

Se a nota do vestibulando permitir o ingresso nos dois cursos selecionados, a primeira opção fica valendo, com somente uma chamada para matrícula.

Quando aprovado somente na primeira opção, a segunda é descartada sem chance de lista de espera.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já quando o estudante é aprovado somente na segunda opção, fica disponível a entrada na lista de espera da primeira.

É preciso bastante planejamento ao selecionar as opções e, mesmo na segunda, é recomendado escolher um curso em que o estudante quer de fato ingressar, mantendo sempre a prioridade máxima para a primeira opção de curso, já que é a única que permite a entrada na lista de espera.

Cada curso tem uma nota de corte diferente e também pode exigir um peso maior em determinada matéria, que se relacione mais com a área de estudo. Engenharias exigem notas maiores nas matérias exatas do exame, enquanto cursos sociais pesam a parte de humanas.

A nota de corte do Sisu se baseia em um calculo feito a partir do número de vagas e o total de inscritos. O valor pode variar diariamente e, a partir do segundo dia, o Sisu realiza o cálculo e divulga o número, bem como a posição do candidato na disputa.