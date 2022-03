A pena de morte que salvou minha vida: a história de um preso na ditadura militar

Há 51 anos, em março de 1971, Teodomiro foi condenado a pena de morte por um tribunal militar, em Salvador

Sobrevive no leito de um quarto de apartamento em Recife um mito da esquerda brasileira: Theodomiro Romeiro dos Santos, 70 anos, devastado por seguidos AVCs, já deslembrado de tudo e esquecido por quase todos, sob os cuidados da sua atual e devotada companheira (há 32 anos) Virgínia, o carinho de familiares e amigos próximos.

Há 51 anos, em março de 1971, Teodomiro foi condenado a pena de morte por um tribunal militar, em Salvador, e sua imagem à época, aos 19 anos, comoveu a opinião pública, dentro e fora do país, mexeu nas entranhas do poder e tornou-se uma poderosa bandeira na luta contra a ditadura militar.

Em abril de 1979, dentro de sua cela na Penitenciária Lemos de Brito, em Salvador, de onde fugiria quatro meses depois de forma intrigante, Theo concedeu uma longa entrevista, que nunca foi publicada, inédita. Nela, num certo momento, ele diz:

“Depois de preso, o primeiro momento que tive a certeza de que não seria morto foi quando ouvi a sentença de morte”.

Nesses tempos de redes, fakes, patrulhas, identitarismos e cancelamentos, vale lembrar quem foi, o que fez e a relevância histórica que teve esse personagem único, que deu seu recado com exemplos de destemor e sonhos num mundo melhor, mais justo.

Reavivando a memória

Theodomiro Romeiro dos Santos foi o mais importante e o mais embaraçoso preso político da ditadura militar no Brasil (1964-1984). Por tudo. Desde a sua prisão cinematográfica, aos 18 anos, numa noite primaveril de 1970, às margens do bucólico Dique do Tororó, em Salvador, que resultou na morte do sargento da aeronáutica Walder Xavier, 35 anos, agente do Doi-Codi baiano, baleado. O corpo do militar restou estendido e abandonado no asfalto da rua que margeia o Dique, por mais de duas horas.

Quem atirou foi Theodomiro, quando já estava detido e algemado com o companheiro Paulo Pontes, dentro de um jipe. Por conta disso, foi condenado em 23 de março de 1971 pelo Conselho Especial da Aeronáutica a pena de morte. Primeiro e único com essa punição.

A decisão, inusitada e surpreendente, aliada à imagem de um Theo com rosto de bom garoto, ainda imberbe, no julgamento, comoveu a nação e ganhou repercussão internacional. Seu nome virou signo de resistência contra o governo dos generais.

Vivíamos, no Brasil, os anos mais brutais do regime, então sob a presidência do general Emílio Garrastazu Médici, época do “ame-o ou deixe-o”, um clima de guerra fratricida, urros nos porões e, nas manchetes, ufanismos, a propagação do “milagre brasileiro”.

Theodomiro sofreu torturas indescritíveis ainda na PF e depois no Quartel do Barbalho, em Salvador. Resistiu, sobreviveu numa cela do Corpo 4, a chamada Galeria F, da Penitenciária Lemos de Brito por quase nove anos. Nesse período, com o denodo de advogados abnegados, o arrefecimento lento e gradual do regime e a pressão dos que lutavam por respeito aos direitos humanos e liberdades democráticas, dentro e fora do país, sua pena de morte foi transformada em prisão perpétua e depois reduzida a trinta anos de reclusão. Além da acusação de assassinato do sargento, Theodomiro respondia a mais dois processos: um por assalto a um banco, no bairro da Liberdade, em Salvador, quando ele tinha apenas 17 anos, e outro por tentativa de reorganização de partido clandestino, o PCBR.

Para amarrar o quanto Theo foi importante e incômodo para o regime militar, na quase primavera de 1979, prestes a ser agraciado com uma possível liberdade condicional, ou ser anistiado dentro das leis então vigentes, mas ciente de que era um homem marcado para morrer, ele fugiu, numa ação bem tramada, planejada, que deixou aturdidas, desmoralizadas mesmo as forças da repressão, os quartéis e as autoridades políticas do país. Vivíamos, então, já os estertores do regime, sob a presidência do general João Baptista Figueiredo, ele próprio um quadro do SNI – o Serviço Nacional de Informações, que vasculhava tudo e todos -, naqueles tensos e assustadores anos de atentados ousados e violentos cometidos por radicais de direita em várias capitais do país. Tempos também, diga-se, de uma prometida abertura, ou distensão ‘lenta e gradual’, preconizada desde os tempos de Geisel, o sisudo general ‘Alemão’, sucessor de Médici. O poderoso e autoritário Antônio Carlos Magalhães governava a Bahia. Todos comeram mosca na fuga do mais precioso prisioneiro do regime.

Theodomiro passou uns anos exilado em Paris, até que a redemocratização fosse consolidada, já na segunda metade dos anos 80 do século XX. Voltou, tornou-se Juiz do Trabalho, em Pernambuco. Nesses últimos anos, pena solitário e esquecido, em Olinda.

No começo de abril de 1979 fomos conhecer de perto um Theo envelhecido, aos 27 anos, com um filho de cinco anos e um outro encomendado, na barriga da mulher com quem se casou na prisão, onde leu muito, estudou línguas, fez artesanatos, e, cativante, criou laços com companheiros de cela e de luta, presos comuns e agentes penitenciários.

Sabedor da necessidade de ter de escapar para não morrer, um Theo magro e maduro, com voz e gestos pausados, recebeu o então repórter José de Jesus Barreto em sua cela limpa, bem arrumada, sentado numa rede, fumando cigarros Arizona, às vezes roendo unhas, e falou de um tudo por quase quatro horas seguidas, relembrando, relatando, dando nome aos bois, refletindo sobre o Brasil, o futuro e até fazendo autocríticas.

Foi a primeira entrevista dele nesse formato, desde que fora preso. Um ping-pong inédito, até aqui (histórico), como segue:

Abrindo o peito