Ainda segundo o levantamento, 93% das mulheres considera a situação grave ou gravíssima contra os 85% dos homens

A situação da pandemia de Covid-19 no Brasil é considerada grave ou muito grave para 89% dos brasileiros. Há um ano, eram 80%. Esse aumento é significativo e mostra que a segunda onda teve um impacto maior na população. De acordo com a segunda etapa da pesquisa “Os brasileiros, a pandemia e o consumo”, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), apenas 4% dos brasileiros afirmam que a situação não é nada grave.

A piora ocorreu, entre outros fatores, devido à proximidade da população com pessoas que faleceram em decorrência do vírus. A pesquisa ainda mostra que 3 em cada 4 pessoas perderam alguém. “Enquanto não houver uma vacinação em massa, a pandemia será motivo de grande preocupação para a população e continuará afetando o funcionamento das empresas, dificultando a esperada retomada da economia”, afirmou o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.

Ainda segundo o levantamento, 93% das mulheres considera a situação grave ou gravíssima contra os 85% dos homens. Também há diferença entre as regiões e as faixas etárias, onde, ao todo, 86% da população entre 25 e 40 anos considera a pandemia grave. Essa percepção sobe para 92% na parcela da população com mais de 60 anos.

No Norte e Centro-Oeste, 85% veem a situação como grave e 8% acreditam que é pouco ou nada grave. No Sudeste, 92% avaliam a situação do Covid-19 no Brasil, como grave ou gravíssima. E 3%, como pouco ou nada grade.

44% da população ainda acreditam que o número de casos e mortes provocados pela covid-19 vai aumentar muito nos próximos dois meses. A principal diferença está na idade. 53% da população de 16 a 24 anos acreditam que a contaminação vai piorar, 48% das pessoas entre 25 a 40 anos fazem a mesma avaliação, 40% da população entre 41 e 59 anos acham que o número de casos e mortes deve aumentar e 34% das pessoas com mais de 60 anos têm essa percepção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Covid-19

Na quinta-feira (29), o Brasil atingiu a marca de 400 mil mortos, sendo que, apenas nos últimos 36 dias, foram mais de 100 óbitos. De longe, o mês de abril foi de longe o pior desde o início da pandemia, em março de 2020. Atualmente, são 404 mil óbitos e 14 milhões de casos.