84% dos paulistas pretendem vacinar seus filhos contra a covid-19

Segundo o Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), 84% das famílias paulistas com crianças entre 5 e 11 anos pretendem vaciná-los contra a covid-19. A pesquisa ouviu, por telefone, mais de mil pais e responsáveis por crianças que se encaixam no grupo em todo o estado.

Na região metropolitana, o número de famílias que têm a intenção de imunizar as crianças sobe para 87%. Já no interior do estado, esse número desce e chega a 81%. Entre as mulheres, o índice das que pretendem é de 89% contra os 76% dos homens.

Escolaridade e renda

Se relacionarmos a adesão à escolaridade e renda, é possível ver que, em família com menos escolaridade e instrução, a taxa de adesão é maior. Para aquele com renda de até um salário mínimo e que tem até o ensino fundamental, o índice fica em 92% que pretendem imunizar as crianças.

Em núcleos que recebem mais de três salários mínimos, esse número fica em 72% e com ensino superior 77%.

No caso de famílias onde crianças estudam em escolas ou creches públicas, esse número atinge a sua maioria, com 91% dos responsáveis afirmando que vacinarão as crianças. Em escolas particulares, esse número cai para 76%.

Ministério da Saúde

A inclusão oficial do grupo no plano nacional de vacinação pelo Ministério da Saúde ocorreu na última quarta-feira (05). As primeiras doses de vacinas para o grupo devem chegar nesta quinta-feira (13).